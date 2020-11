Viimastel aastatel on vormeleid üha turvalisemaks tehtud ning kõik meetmed võistluse ajal viidud kõrgeimale tasemele. See on vaatamata karmidele väljasõitudele päästnud väga paljude sõitjate elusid. Viimane neist juhtus alles möödunud nädalavahetusel, kui prantslane Romain Grosjean süttinud autost ime kombel suuremate vigastusteta pääses. Selle valguses vaatame F1 ajaloo karmimaid avariisid, kus inimelud puutumata jäid.