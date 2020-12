Möödunud nädalal avaldas riigikogu kantselei juures asuv arenguseire keskus, et aastal 2035 kulub haigekassal tegevusteks 20 protsenti enam, kui laekub tulusid. 900 miljoni eurone ülekulu aastas jääb nii «väikeseks» siis, kui süsteemis midagi ei muudeta. Ideaalis läheks vaja veel 250 miljonit eurot lisaks. Maksumaksjale tähendaks see ravikindlustusmaksu tõusu kolme protsendi võrra ehk 16 protsendini. Kuidas summa töölkäijatelt kokku koguda, on tehniline küsimus.