Välismaa lühiuudised

BioNTech ja Pfizer taotlevad ELilt vaktsiinile heakskiitu

Saksa ravimifirma BioNTech ja tema USA partner Pfizer teatasid eile, et taotlevad oma koroonavaktsiinile Euroopa ravimiameti heakskiitu. See annab lootust, et esimesed inimesed on võimalik koroona vastu vaktsineerida juba detsembris. Ravimifirmade teatel esitati esmaspäeval Euroopa ravimiametile taotlus tingimusliku müügiloa saamiseks, sest katsetused on näidanud selle 95-protsendist efektiivsust uue koroonaviiruse vastu. Kui luba saadakse, võib vaktsineerimine Euroopas alata juba enne 2020. aasta lõppu, lisatakse avalduses. AFP/BNS