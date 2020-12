Sarnaselt paljude Tallinna ja Eesti inimestega ootan minagi uue Tallinna suurhaigla valmimist väga. See aitab paremini ühendada tervishoiusüsteemi ja tagab patsiendile parema kvaliteediga teenuse. Pensionärina hindan seda kõrgelt. Pole kahtlust, et Tallinna Haigla näol on tegu ühe lähiaja olulisema investeeringuga.