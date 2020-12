Kuidas saada noori perearste piirkondadesse, kus perearste ei jagu? Riik jagab noortele töötamiseks maapiirkondades lähtetoetust, mis ulatub praegu 15 000 euroni, ning lisaks meelitab osa kohalikke omavalitsusi ka lisarahaga. Suurtest linnadest välja tulekuks on noortel vaja, et ka mujal oleksid lasteaiad, head koolid ja huviringid ning abikaasadele leiduks seal tööd. Kindlasti on tähtis ka palk, mis võib maapiirkonnas kujuneda isegi kõrgemaks kui Tallinnas-Tartus.