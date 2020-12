On tähtis, et perearstid ei kaugeneks patsiendist sedavõrd, et inimene vastuvõtule enam ei jõua. Covidi ajastu hajutas arsti vastuvõtud seitsme-kaheksa tunni peale, nii et koduvisiite on aina keerulisem arsti päevaplaani mahutada, kirjutab Vastseliina perearst Aune Rehema.