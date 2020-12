Jaanis Prii: koroona hinda küsi saarlastelt

Tellijale

Hiljuti hoiatas terviseameti juht Üllar Lanno, et kui eestimaalased oma vastutustunnet käsile ei võta, võib riik lukku minna. Põhjus see, et võrreldes kevadega on inimesed hoolimatumad.

Eestil on läinud hästi, suvi tõi oodatud leevendust. Koroonadetektiivid tegid ja teevad usinat tööd ning esilagu suudeti koldeid hästi kontrolli all hoida. Kui ühel nädala tõusis päevane nakatumine üle 200, tekitas see muret. Tuvastamata nakkusallikaid on nüüd üha enam. Sama kehtib ka varjatud nakkuse kohta. Ilmselt läheb asi halvemaks.

Koroona on alustanud meiega pimesikumängu. Kui vahepeal lähenes päevane nakatunute arv 400-le, siis viimaste päevade näitaja, 200 ümber, oleks nagu poole parem. Tegelikult on see statistika petlik. Väga rangete meetmete tingimustes nakatus Saaremaal kevadel ca 300 inimest päevas. Seda 33 000 elanikuga saarel. Nädalaga võib nakatunute arv kahekordistuda.