Jaanus Müür: iibepoliitika eeskuju Fääri saartelt

Teine pärineb Tartu Ülikooli Skytte instituudi teaduri Martin Mölderi sulest (PM, 17.11). Ta kirjutab, et Eestil tervikuna on tegelikult väga pikalt suund olemas olnud. Selleks on eesti keele ja kultuuri säilimine, mille on aga oma vankri ette seadnud Isamaa ja EKRE. Ta lisab, et mõlema erakonna arvates tuleks seda probleemi lahendada seestpoolt, sündimuse suurendamise ning kultuuri ja rahvuse aktiivse hoidmise ja arendamise kaudu. Seetõttu seisavadki mõlemad erakonnad aktiivselt samasooliste kooselu ja abielu vastu, on jäigad immigratsiooniküsimustes, on seisnud pensionireformi muutmise eest (Seeder on korduvalt rõhutanud, et lapsed on pensionifond) ning imetlevad Poolat ja Ungarit.