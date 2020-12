Tiit Pääsuke lendab kõrgelt ja lahedalt

Ilmselt on Pääsuke programmeerinud vaatajasse soovi jäädagi sellele tasandile, kuid hetkel, kui piltidele hakkavad tekkima tähendused, muutub elamus veidi ebatubaseks. Laste ja poolhaldjalike naisekehade kokkusulamine eufoorilise värvilise unenäoga on veel loogiline. Pääsuke on öelnud, et maalimine ongi seotud naiseliku algega, kuna tegeleb värvide ja iluga. Keerukamaks muutub asi, kui pildist pilti hakkavad ilmuma ürgloomad, nahast läbi paistvad lihased ja tuntud mütoloogilised või kultuurilised arhetüübid. Kas Minotaurus tekib vaid sinna, kus on juba labürint, ja kas tarvad teevad selleks pesa, et kunagi sünniks Tartu?