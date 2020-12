Kaspar Kurve: Eesti vajab ja väärib pööret vasakule

«Kurve, sa ei saa öelda, et sa oled vasakpoolne, eestlased jälestavad vasakpoolsust, ütle parem, et tänapäevane poliitika ei pea minema vasakule ega paremale, vaid edasi või midagi taolist.» Ilusad sõnad iseenesest, vasak ja parem on surnud, lähme hoopis edasi, juhhei! Siin on ainult üks probleem: need sõnad ei tähenda mitte kui midagi. Täpselt nagu ei tähenda midagi loosung «teeme Eestile pika plaani». Hea turundus, aga sisutühi. Täpselt sama sisutühi nagu see, kui iga Eesti erakond ütleb, et keskkonnapoliitika peab muutuma jätkusuutlikuks.

Mina olen vasakpoolne ja selle üle uhke. Mind ei heiduta fakt, et olen sisuliselt ainus poliitik, kes selle välja julgeb öelda. Heidutab hoopis parempoolsus ja see on veel pehmelt öeldud. Meie paduparempoolne majanduspoliitiline eksperiment on tänaseks kestnud ligi 30 aastat. Vahetunud on erakondade nimed, juurde on tekkinud uusi erakondi, kuid sisu on jäänud täpselt samaks. See eksperiment on kolinal läbi kukkunud, on viimane aeg seda tunnistada. Arvud räägivad enda eest. Eestist on läbi aastate maalitud pilti kui mingist erakordselt edukast endisest idabloki riigist. See pole enam ammu nii – Eestist on tänaseks mööda tuhisenud mitmed saatusekaaslased, kes pidid nagu meiegi aastakümneid kommunistlikus õuduses elama.