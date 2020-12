Pruulide rännuraamat: Antarktika peopesal

Igatahes usun ma, et oleme maailmas juhtkohal nende inimeste hulgalt saja tuhande inimese kohta, kes on Antarktikas jala maha pannud. Juba teadlasi, kes on toda jäist mandrit uurinud, on meil enne 2014. aastat olnud 33 (Enn Kaup, «Armulugu Antarktikaga»), pluss hilisemad, pluss turistid, keda on tollel valgel maal olnud musttuhat.