10x10: Ühisnäituse simulaakrum Kai kunstikeskuses

Selle aasta Artishoki biennaali alapealkiri on «Koopia» ja iseenesest on tegemist väga paljulubava teemaga: koopia ja originaali suhteid võib püüda problematiseerida mitme nurga alt. Ühelt poolt vana hea originaali ja koopia temaatika, selle eristuse kõikvõimalikud hägustumised uuemas filosoofias – alates Walter Benjamini kuulsast kunstiteose «aura» mõistest ning lõpetades Jean Baudrillardi simulaakrumi- ja simulatsiooniteooriatega. Ammu on teada, et märgid ei pea viitama millelegi «päriselt» olemasolevale, kuid Baudrillardi järgi võiks väita, et koopiad saavad eksisteerida ka ilma originaalita. Kas selles kontekstis on «võltsing» kui selline enam ülepea võimalik?