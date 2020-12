Miks me üldse maskide üle jaurame? Viirus maskist ei hooli, ta levib nii palju, kui võimalust saab. Kindlaim viis viiruse peatamiseks on kõikide inimestevaheliste kontaktide läbilõikamine – nii tööl, koolis kui ka puhkehetkel. Mask on üks lisatakistus, aga see pole kõikvõimas.