Spekulatsioonihimu lennutab bitcoin’i uute rekorditeni

«Krüptovarade hinnatõusu taga on tõenäoliselt suurem usaldus selle tehnoloogia vastu, lisaks on mitmed finantsettevõtted lubanud oma klientidele järjest rohkem krüptovaradega kaubelda. Samuti on noorem põlvkond otsinud krüptovaradest kaitset riskantsete aegade vastu majanduses, kus sularaha ei soovita hoida. Samamoodi nagu varem otsiti kaitset kullast,» ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

Kogu finantsmeedia kratsib praegu kukalt. Financial Times toob ühe põhjusena välja asjaolu, et makseteenuse pakkuja Paypal teatas sügisel, et võtab krüptoraha, eelkõige bitcoin’i ja ethereum’i maksevahendina kasutusele. Sellised uudised on krüptohuviliste jaoks head, sest annavad lootust, et need muutuvad nišitootest laiemalt aktsepteeritud makselahenduseks. Paypal oli ka üks liige Facebooki nn Libra Associationis, mis soovib uuel aastal päris oma krüptorahaga turule tulla.