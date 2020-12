Majanduse lühiuudised

Volkswagen investeerib Eesti tütarettevõttesse

Maailma üks suuremaid autotootjaid Volkswagen asutas Eestis ettevõtte Car.Software Estonia AS. Maksuameti andmeil oli kuue töötajaga ettevõtte käive kolmandas kvartalis peaaegu 240 miljonit eurot, tõenäoliselt on tegu varade liigutamisega grupisiseselt, vahendas «Aktuaalne kaamera». Statistikaameti kinnitusel võivad Eestisse liikuvad rahasummad veel märkimisväärselt kasvada ning kujuneda sedavõrd suureks, et need mõjutaksid riigi rahvamajanduse arvepidamist. «Võin kinnitada, et see on suurinvesteering, see on pikaajaliste plaanidega seotud investeering ja see saab toimuma järkjärguliselt,» sõnas EASi juht Peeter Raudsepp. BNS