22. oktoober 2020. Minu nimi on Olga, olen 23-aastane, õpin ülikoolis loomaarstiks. Naljakas on õppida kirurgiat veebis, kuid tänu viroloogia- ja epidemioloogialoengutes õpitule olen loomulikult nõus seda tegema. Poolas möllab koroonaviirus. Valitsus on sätestanud rahvakogunemisi puudutavad piirangud ja maskides inimesed järgivad neid – osa rohkem, osa vähem.