Etioopia kodusõda – Nobeli rahupreemia laureaati süüdistatakse sõjakuritegudes

Tigray kohal heljuvad Etioopia minevikuvarjud seoses väikse, kuid mõjuvõimsa tigray rahva võimult kõrvale tõrjumisega. Too piirkond on täielikus meediasulus, internet ja telefonid on välja lülitatud, ajakirjanikel siseneda ei lubata. Mitu uudisteagentuuri on riigist välja visatud. Mõlemad pooled süüdistavad teineteist sõjakuritegudes.

Pärast kuu aega kestnud lahinguid kuulutas Abiy Ahmed esmaspäeval Tigray pealinna Mekele Tigray Rahva Vabastusliikumise (TPLF) käest vabastatuks.

Kuid Tigray väed lubavad geriljasõja jätkumist – liikumise juht Debretsion Gebremichael teatas Reutersile tekstisõnumiga, et nende väed on alla tulistanud keskvalitsuse sõjalennuki ja jätkavad Mekele eeslinnades võitlust. Samuti väitis ta, et kultuuripealinn Aksum on tagasi vallutatud. Crisis Groupi teatel on tapetud tuhandeid sõjaväelasi ja tsiviilisikuid, tõenäoliselt on sooritatud sõjakuritegusid.

Ekslik on ETV uudistesaates antud määratlus, et Tigray vabastusliikumine TPLF on kommunistlik ja mässuline, sellega on ETV edastanud Etioopia keskvalitsuse toodetud propagandasõnumit.