Tehnika lühiuudised

Autoralli Kuul – juba järgmise aasta sügisel!

MoonMarki-nimeline ettevõte annab teada, et neil on plaanis koos Houstonis paikneva ettevõttega​ Intuitive Machines korraldada juba järgmise aasta sügisel Kuu pinnal just noortele mõeldud autoralli. Noored ei pea küll ülejala Kuule sõitma, vaid võistlusautodeks on 2,5-kilogrammise massiga sõidukid, mida Kuu pinnal Maalt kaugjuhitakse. Esimeses etapis on selles võidusõidus kaasalööjateks Ameerika Ühendriikide gümnaasiumiõpilased, kellele antakse võimalus omaenda masinad luua, ning on plaan, et need toimetataks Kuule Nova-C nimelise kosmoseaparaadiga. Tegemist on eranditult haridusliku ja kooliõpilaste loovust ergutava ettevõtmisega. Praegu maksab 1 kg massiga objekti viimine Kuule umbas 1,2 miljonit dollarit.