Prantslased nõuavad õigust paljastada politsei brutaalsust

Nii Prantsusmaa ajakirjanikud kui ka valitsuse enda sõltumatu inimõiguste õigusvahemees Claire Hedon leidsid, et paragrahv on ebamääraselt sõnastatud ja võib takistada inimesi politseivägivalla juhtumeid paljastamast, vahendas Reuters.

Prantslaste pahameelele andis veelgi kütet see, et seaduse läbisurumine siseminister Gérald Darmanini eestvedamisel langes samasse nädalasse, mil just videote vahendusel jõudis rahva silme ette kaks järjekordset näidet politsei ülemäärasest jõupruukimisest ja rassistlikust käitumisest.