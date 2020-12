Oudekki Loone: Seni kuni Keskerakond on valitsuses, aborte ära ei keelata

Tellijale

​Milliseid emotsioone katuserahasaajate nimekiri teis tekitas?

Liina Normet: Katuseraha nimekiri on probleeme tekitanud läbi aastate, seekord lausa üllatas. Kui varem osteti endale hääli vorst vorsti vastu, siis nüüd jagatakse sõna otseses mõttes enda allorganisatsioonidele raha. Mittetulundusühingutele, mis on paar kuud tagasi loodud. Siin on kindlasti uurival ajakirjandusel tööd, et selgitada, miks ja kellele need rahad ikkagi läksid.

Miks ja kellele need rahad läksid?

Oudekki Loone: Ma pean tunnistama, et mind hämmastas see ka. Eriti see MTÜ Elu Marss – see rikub kõiki reegleid, milles oleme omavahel kokku leppinud. Oleme omavahel kokku leppinud, et see ei oleks niisugune organisatsioon, mis on otseselt seotud kas konkreetse riigikogu liikmega või mingisuguse erakonnaga.