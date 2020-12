Kas nakatunute arvu järsu kasvu peataks see, kui peale gümnaasiumiosa saadetaks kaugõppele ka kõik teised õpilased?

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus selgitas, et Ida-Virumaal algas kõik huviringist. Lastega levis see hokitrenni ja seal nakatusid ka täiskasvanud. «Lapsed viisid nakkuse peredesse, täiskasvanud viisid viiruse tööle ja sealt läks see edasi lasteaedadesse ja koolidesse,» selgitas Muusikus.