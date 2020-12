Eesti lühiuudised

Politico: Kadri Simson on tõhus, aga häbelik

Rahvusvaheline poliitikaväljaanne Politico pani Euroopa Komisjoni liikmete esimest täistööaastat hinnates eestlasest energeetikavolinikule Kadri Simsonile (pildil) hindeks B, mis jääb 27 voliniku hulgas keskmiseks tulemuseks. «Hoolimata sellest, et Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutav juhtiv asepresident Frans Timmermans on Simsoni tegevust varjutanud, on Simson suutnud ennast kehtestada diskreetse, kuid tõhusa volinikuna. Simson on lubatud tähtajal suutnud välja tuua terve rea hästi vastu võetud strateegiaid, teiste hulgas vesiniku, energiasüsteemide integratsiooni, metaani, hoonete renoveerimise ning meretuuleparkide teemal,» kirjutas Politico. Simsoni halvimateks momentideks hindab Politico tema avalikke esinemisi, mis väljaande sõnul on endiselt ebakindlad. ERR