Pallimängude alaliidud püüavad naiste spordile elu sisse puhuda

Väljakul on meistriliiga kahe kolmandiku naiskondade ehk G4S Noorteliiga ja Tallinna Ülikooli esindajad: Marie Anette Sepp (palliga) ja Birgit Piibur. FOTO: Siim Semiskar FOTO: Siim Semiskar

Peatselt toimuvate Eesti Korvpalliliidu presidendi valimiste ainus kandidaat Priit Sarapuu rääkis mõni nädal tagasi Postimehe raadiosaates «Kehakultuur», et tahab südameasjaks võtta naiste korvpalli arendamise. Selleks on viimane aeg, sest meistriliigas osaleb ainult kolm naiskonda ning neistki üks on Audentese spordigümnaasiumi tüdrukute võistkond.