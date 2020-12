Kuusemüüjad ootavad lund ja ohtralt koduseid jõuluõhtuid

Üks suuremaid jõulupuude müüjaid on Artiston OÜ, kellel on peaaegu poolsada müügiplatsi üle Eesti. Ettevõtte projektijuht Risto Sirgmetsa sõnutsi mõjutab praegune üldine ärev olukord ka neid, kuid ettevalmistused esimese advendiga algavaks kuusemüügihooajaks on tehtud nagu igal teiselgi aastal. „Elame päev korraga nagu teisedki valdkonnad ja ikka lootuses parimale. Ootame lund ja loodame, et ühiskonda päris lukku ei keerata,” lausus ta.

Potikuused uus mood

Varasemate aastate kogemusest teab Sirgmets, et detsembrikuu mõne külmakraadiga talveilm innustab jõulupuud ostma. Samuti loodab ta, et tänavusel erilisel ajal on inimestel veegi suurem soov pidada kodusemaid jõule ja just ilusa jõulupuuga. „Meie jõulupuude valik on sel aastal sama mitmekesine, pakume nelja puuliiki ja nelja kõrgust. Pakutavast valikust leiab sobiva igale maitsele,” uskus ta.