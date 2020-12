Majade vahel kondav karupere hirmutab külarahvast

Eidapere küla keskel asuvas kolmekordses korterelamus elav Klarika Kapsta läks 15. novembril kella 11 paiku oma igapäevast jalutusringi tegema, kuid seekord lõppes see kiirelt ja lausa jooksuga tagasi koju. „Ma ei saanud kõndida sadat meetritki, kui nägin eemal tee peal kolme loomakogu. Jäin seisma, et uudistada, kelle kolm koera need seal teeäärset kraavi ületavad, kuid siis märkasin, et need pole mitte koerad, vaid karuema koos kahe pojaga,” meenutas ta.