Nädala mõte: kõik ei ole must ja valge

Kes teemaga lähemalt kursis pole, siis selline toetusesaamine on täiesti seaduslik. Tootjad, kes 14–15 aastat tagasi on teatud valdkonnaga tegelenud, saavad selle eest toetust siiani, sõltumata sellest, kas tegevusala on sama või muutunud. Uutel tegijatel lootust toetust saada pole.

Tänases lehes selgitab Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor Ants-Hannes Viira „surnud lehma toetuse” tagamaid. Kuigi see võib tunduda ootamatu, vastavad Viira hinnangul ajakirjanduses näiteks toodud ettevõtted, kes saavad oma 2006. aastal karjas olnud lehmade eest toetust, aga praegu enam lehmi ei pea, üsna täpselt Euroopa Liidus omal ajal loodud poliitika eesmärgile. „Eesmärk oligi võimaldada põllumajandustootjatele suuremat paindlikkust valida, mil määral tegeletakse ühe või teise tootmissuunaga, ilma et sellega kaasneks „karistus” väiksema toetuse näol,” kirjutab mees.

Jah, see on poliitika, mis omal ajal ületootmise vähendamiseks kehtestati. Kas selline poliitika aga praegu põhjendatud on, on teine küsimus. Aga selge on, et põllumees selles olukorras süüdi ei ole. Saab ta siis toetust või mitte.