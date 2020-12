Parim mahetootja poleks ilma tavatoomiseta arenenud

Parima mahetootja tiitli võit oli Ehe Mesi juhile Harro Rannametsale pigem üllatus. Tema sõnul on see tunnustus kõigile Eesti mahemeetootjatele, sest siin järgitakse reegleid põhjalikumalt kui mujal Euroopas.

Kaubamärgi Ehe Mesi all toodetakse mahemett tavamee kõrvalt. „Mahemesindus ei oleks saanud areneda, kui tavatootmist poleks kõrval,” selgitas Harro. Koos on investeeritud tootmisseadmetesse, mis oleks pelgalt mahemee tootmisel üle jõu käinud.

Lääne-Virumaal Väike-Maarjas asuv meetootmine on kolme mehe koostööprojekt. Enamik meest toodetakse kaubamärgi Muhe Mesi all tavatootena. 1400 mesilasperest on mahedad üle 400. Samas on Ehe Mesi oma tarude arvuga selgelt Eesti suurim mahemee tootja.