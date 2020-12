Toitainerikas maks sobib ideaalselt pasteedi sisse

Populaarseim on toitainerikas maks, millest sageli just pasteeti valmistatakse. Hõrk maksapasteet ei ole mitte ainult jõulu-, vaid iga peolaua ehe, kuid sobib suurepäraselt ka muul ajal nautimiseks.

Maksa nimetatakse biokeemiliseks jõujaamaks, kuna enamik toitaineid, mida keha toidust omastab, läheb esmalt maksa ja need ladustatakse või töödeldakse teistesse organitesse laiali jaotamiseks. Valgurikas kanamaks sisaldab kõiki asendamatuid aminohappeid. Lisaks on maks rikas raua ja teiste mineraalainete (fosfor, kaalium ja magneesium) poolest. Vitamiinidest leidub maksas kõige rohkem A- ja B12-vitamiini, samuti C-vitamiini. Võrreldes näiteks populaarse kanafileega on selle linnu maks märksa toitainerikkam.

Raua ja B12-vitamiini rohkuse tõttu soovitatakse maksa eelkõige aneemiat põdevale inimesele. Erinevalt teistest sama rikkaliku toitainesisaldusega toorainetest (näiteks punane liha) sisaldab kanamaks palju vähem rasva, küllastunud rasvhappeid ja kaloreid. Valku on aga 100 grammis praetud maksas üle 24 grammi.

Mõõdukus ennekõike

Kuigi A-vitamiin on suurepärane silmade tervise jaoks, siis rasedatel ei soovitata just nimelt selle vitamiini rohkuse tõttu maksa süüa. Liigne A-vitamiin võib teha liiga beebile. Ka tavalisele täiskasvanule ei ole liigne A- ja B12-vitamiini tarbimine hea, seega ei soovita teadlased süüa maksa sagedamini kui 2–3 korda kuus.

Teine põhjus, miks maksa tihti süüa ei soovitata, on maksas sisalduda võivad kahjulikud ained. Maksa koguneb mingil määral mürgiseid aineid, näiteks toksilised raskmetallid. Raskmetallide osakaal maksas sõltub looma eluviisist ja söödast. Seetõttu on parem maksa söömisel mõõdukaks jääda.

Maksa valmistamine

Maksa võib leotada piima sees, et see muutuks pehmemaks ja mahedamaks. Kanamaksal see isegi otseselt vajalik ei ole, kuid veise- ja seamaksal on piima mõju tuntav. Lisaks sitkuse vähendamisele aitab piim ebameeldivat lõhna eemaldada. Mina asetan nii linnu- kui ka loomamaksa alati piima sisse enne kasutamist, sest see ka n-ö puhastab kergelt, eelkõige üleliigsest verest.

Maks on õrn ja selle küpsetamisel tuleks olla pigem tagasihoidlik, et maks ei muutuks kummiseks ega tuimaks. Parim on mõlemalt poolt kõrgel kuumusel kiirelt pruunistatud maks, mis on seest veel roosakas. Pikem kuumtöötlemine kuivatab maksa liigselt.