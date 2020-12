Aiaomanik ei tohi rahulikult magada, kuni viljapuude tüved kaitsmata

Tellijale

Noorte viljapuude koor on väga pehme ja mahlane, olles ahvatlev suutäis hiirtele, jänestele ja kitsedele. Metsloomad linnaaedades ei ole enam harv nähtus, seetõttu ei tohiks ükski aiaomanik öösel rahulikult magada, kui viljapuude tüved on kaitsmata. Hiirte ja ulukite kaitseks tuleb sõna otseses mõttes noorte puude tüved kinni katta. Nii välistame võimaluse, et metsloomad hambad koore sisse saaksid lüüa.

Materjale, mida kasutada, on igasuguseid. Üles võib näidata ka loomingulisust ja käiku lasta kodus leiduvaid tekstiile, sealjuures on kõige tähtsam, et kasutatav materjal laseks õhku läbi. Aianduskeskustes on müügil pakase- ja talvekangaid, samuti džuutkangast, kasutada võib ka kartulikotiriiet.

Eelnimetatud tekstiile müüakse tihti suurte tükkidena, puule sättimise seisukohalt on lihtsam kangad ribadeks lõigata. Lisaks on müügil võrgutaolised tüvekaitsed, mida on lihtne noore viljapuu tüve ümber keerata, vajadusel nööriga kinnitada. Kodustest vahenditest võib kasutusele võtta ajalehed, papi ja miks mitte vanad pitskardinad. Linnuvõrgud, mis talvel kasutuna kuuris seisavad, võib samuti käiku lasta.

Tüvi valgeks