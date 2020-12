Jõulukaktus ei taha liigutamist

Poest taime ostes laske see kindlasti korralikult sisse pakkida, et see teekonnal koju tuult ega külma ei saaks. Toas valige taimele selline kasvukoht, kus pole liialt palav. Kuna oma kodumaal Brasiilia troopilistes vihmametsades kasvavad need taimed varjulistes kohtades, hoidke teda toaski nii, et ere päike ei saaks talle otse peale paista.