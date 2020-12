Loomad enda karjamaalt enda lihapoodi

Veisekarja suurust hinnatakse ammlehmade arvu järgi. Katrinile ja tema isale Enn Noorkõivule kuuluvas Sentafarmis on neid 70. Läbi aasta on karjas 200 looma ringis. „Kasvatan liha kvaliteedi pärast kauem kui teised kasvatajad. Teada tõde on, et mida noorem on loom, seda heledam ja pehmem on tema liha. Mida vanemaks isend saab, seda paremaks, tugevamaks ja hõrgumaks muutub liha maitse. Vanemal loomal on liha sees rohkem hinnatud marmorjat rasva, mille sulamine küpsemise käigus muudabki lihatüki nauditavaks. Hoian veiseid sööda peal keskeltläbi kaks talve,” täpsustas Katrin. Sentafarmis kasvavad puhtatõulised süsimustad Aberdeeni-Anguse tõugu veised, kes on pärit Põhja-Šotimaalt Aberdeeni ja Anguse krahvkonnast.