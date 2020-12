Välismaa lühiuudised

ÜRO: lõppev aasta on üks kolmest palavaimast

Lõppev aasta on ilmselt üks kolmest kõigi aegade palavaimast ja võib isegi 2016. aasta rekordi purustada, teatas ÜRO eile. Viimased kuus aastat – 2015–2020 – on olnud kuus kõige kuumemat sestsaadik, kui 1850. aastal vastavaid mõõdistamisi tegema hakati. «2020. aasta on kahjuks olnud meie kliima jaoks taas üks erakordne aasta,» ütles Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) peasekretär Petteri Taalas tänavuse üleilmse kliimaraporti esialgsetele andmetele tuginedes. «Keskmine temperatuur üle maailma 2020. aastal on umbes 1,2 kraadi üle tööstusrevolutsioonieelse taseme,» lausus Taalas. «On vähemalt üks võimalus viie vastu, et 2024. aastaks ületab see ajutiselt 1,5 kraadi,» lisas ta. WMO hinnangul kujuneb 2020. aastast soojuse poolest ilmselt kõigi aegade teine aasta, kuid vahe esimese kolme vahel on väike ning see pilt võib muutuda, kui tänavused andmed lõplikult paika saavad. AFP/BNS