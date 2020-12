Mart Raudsaar: eesti kultuuri eest

Kuigi EPLi kultuuritoimetuse sulgemine on märgiline sündmus, ei soovi ma ka nüüd keskenduda sellele, mida EPL teeb või mida ta ei tee. Küll on see aga hetk, kus pisut kummutada ebaõiglast kriitikat Postimehe kohta ning rääkida sellest, mida meie teeme. Antud juhul, mida me teeme kultuurivaldkonnas.

Kui teen lahti siseveebi, siis – palun väga – vaatab selle aasta nädala parimate lugude seas vastu Postimehe kultuuriosakonna juhataja Heili Sibritsa intervjuu Merle Karusooga, kus Karusoo meenutab legendaarset teatrimeest Voldemar Pansot, kes oleks tähistanud läinud esmaspäeval sajandat sünnipäeva. «Kuidas tasuda võlga?» on tõesti hea lugu ja et kõik saaksid selles veenduda, teeme selle täna erandkorras üheks päevaks kõigile huvilistele maksumüüri tagant lahti.

Muul ajal on see lugu nagu ka ülejäänu väärt tummine kultuuriosakonna loodu maksumüüri taga, saadaval meie tellijatele. Praegu teevad seda sisu viis kultuuritoimetuse liiget: peale toimetuse juhataja Heili Sibritsa toimetajad Hendrik Alla, Alvar Loog ja Juhan Raud ning huumoritoimetaja Mart Juur, kelle käe all valmib juba legendaarseks saanud Juurika lehekülg. Koroonaaeg on olnud majanduslikult raske ja meil polnud võimalik ühte toimetajat juurde võtta – keda iseenesest oleks vaja –, kuid et kõik kultuuritoimetuse inimesed teevad väärt sisu, sellest annab tunnistust see, et iga kuu toovad kultuuritoimetuse lood meile lisaks sadakond digitellijat.

Jutud, nagu meil ei tehtaks head ajakirjandust, sealhulgas kultuuriajakirjandust, on enneaegsed.

Postimehe kultuuritoimetuse loodavat sisu saavad tellijad seega lugeda nii paberil kui ka veebis. Kultuuritoimetus väärib esiletõstmist veel sellegi poolest, et nad toimetavad nädala sees oma paberlehe külgi ise ning ise riputavad üles ka materjale veebi ja ise rikastavad neid multimeediaga. Video­sisu aitab muidugi luua Postimehe foto- ja videotoimetus. Sellest väärib esiletõstmist näiteks Hendrik Alla «Liikuvad pildid», kus Hendrik analüüsib igal nädalal uusi kinno tulevaid filme. See saade ei jää alla legendaarse Ahto Vesmese «Jupiterile», mida loodetavasti keskealised ja vanemad inimesed veel mäletavad.

Ent kultuur Postimehe veergudel ei piirdu äripäevade paberlehe külgede või veebikajastusega. Nädalavahetusel ilmub meil lisa AK, mis lahti seletatuna tähendab «arvamus ja kultuur» ning on olnud traditsiooniliselt kultuuritoimetuse ja arvamustoimetuse koostööprojekt. Siit leiab lugeja lisaks kvaliteetesseedele alati midagi põhjapanevat kultuuriteemadel. Viimases AKs ilmuski läinud nädala toimetuse preemia pälvinud Heili Sibritsa lugu Voldemar Pansost.

Väliseesti laulja Olaf Kopvillemi ühte teksti (küll juubilari tegudele palju sõnu pühendas, nii osavasti ennast nende tegudega ühendas) parafraseerides ühendan ka ennast praegu osavasti kultuuriosakonna tegudega, mainides oma Postimehe TV autorisaadet «Raudsaare dialoogid», kuhu kutsun igal nädalal mõne külalise, kes on enamasti olnud kultuuritegelased.