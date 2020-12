Brexit viib Unileveri Suurbritanniasse

Unileverit teavad ilmselt vähesed, aga enamik inimesi teab paljusid selle enam kui 400 brändist, millest 13 käive on enam kui miljard eurot, nende hulgas Liptoni tee, Dove’i seep, Rexona deodorant​, Knorri pakitoidud, Magnumi jäätis, Domestose pesupulber ja paljud teised.

«See on viljastav moment Unileveri ajaloos,» ütles ajalehele Irish Times Briti suurpanga Barings Bank analüütik Warren Ackermann, kelle sõnul on iganenud topeltstruktuurist, mis teeb otsustamisprotsessi väga aeglaseks, püüdnud loobuda ettevõtte neli viimast juhti, aga kõik varasemad katsed on ebaõnnestunud.