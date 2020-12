Euroopa fond ostab Eesti suurima andmekeskuse

Kuigi täpsemate summade nimetamisel ollakse kidakeelsed, on varem meediast läbi käinud, et Saue andmekeskuse esimese etapi ehitus maksis ca 30 miljonit eurot, täisvõimsuse saavutamiseks peab investeerima kokku 100 miljonit. Samuti on asjaosaliste sõnul plaanis siinne piirkond katta roheliste andmekeskuste võrgustikuga, nii et projekti maksumus võib kokku küündida sadade miljonite eurodeni. Kokku on 3SIIFil plaanis paisuda vähemalt kolme miljardi euro suuruseks ning seni on fond pakkunud välja kolm investeerimissuunda, nii et kui kõigile jaotatakse võrdselt, siis pudeneb andmekeskustele nii mõndagi.