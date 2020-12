Spordi lühiuudised

Aasta esimene suure slämmi turniir lükkub edasi

Aasta esimene suurturniir Austraalia lahtised meistrivõistlused pidi algama jaanuari keskpaigas, kuid korraldajad teatasid, et koroonaviiruse tõttu lükkub see 8. veebruarile. Turniiri peakorraldaja Craig Teeley rahustas tennisemaailma teatega, et kuulujutud võistluse ärajätmisest ei vasta tõele. Turniiri korraldajad loodavad väljaku ääres näha ka pealtvaatajaid, kes suunatakse olukorrast tulenevalt mõistagi hajutatult istuma.