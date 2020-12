Riigikogu jagatava katuseraha potist väiksemate summade saajad jäävad suurte summade saajate varju, aga niisamuti kui suured tekitavad ka need segadust. Ühte ritta koos Naiste Tugikeskuse ja Toidupangaga on sattunud MTÜ Hellenurme Jahiselts. Kõik kolm saavad 5000-eurose toetuse. Kohalikud aga teavad, et sel MTÜ-l ei ole jahindusega midagi pistmist. Ja ruume, mida toetuse eest remontida, samuti pole.