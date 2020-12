Reisi lühiuudised

936 (t)ööpäeva õhus

1. detsembri pärastlõunal tervitati Tallinnas tuletõrjeautode saluudiga SASi heaks töötava Xfly lennuki kaptenit Nikolai Popovi, kellel oli see viimane töölend enne pensionile minekut. Umbes 40-aastase karjääri jooksul veetis Popov taevas 22 460 lennu­tundi (see veidi enam kui 2,5 ­aastat). Xfly soovib kolleegide poolt väga armastatud piloodile, kogenud, ­alati rahulikule ja kõrgelt respekteeritud Koljale ägedat uut eluetappi, head tervist pikkadeks aastateks ja jätkuvat armastust nii oma lähedaste kui ka lennunduse vastu. Xfly

Hilton teeb eliitkliendiks saamise lihtsamaks

Seoses keeruka koroonaolukorraga jõuab 1. jaanuarist Hilton Honorsi hõbetasemele juba kaks korda hotellis peatununa või seal viis ööd viibinuna. Tasuta hommikusööke lubav kuldtase saavutatakse pärast 20 ööd või 10 peatumist, juba väga luksuslikesse tubadesse viia võiv teemanttase nõuab 30 ööd Hiltoni hotellides või 15 külastust. Kõik need määrad on 50 protsenti tavalisest madalamad. ­hilton.com

Singapuri ja Hongkongi reisimull ei täitu

22. novembrist pidi Singapuri ja Hongkongi vahel taastuma võimalus neli koroonatesti teinuna ühest linnriigist teise külla minna, kuid kuna Hongkongis on alates novembri keskpaigast nakkusjuhtude arv järsult kasvanud, ulatudes nüüd iga päev pisut alla saja, jääb taevasild ­avamata. Uuesti kavatsetakse plaani ­vaagida detsembri lõpus. Mõlemad hiidlinnad on koroonaga seni hästi hakkama saanud: Singapuris on surnud vaid 29, Hongkongis 110 inimest. PM