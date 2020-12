Reis koroona epitsentrisse: pööraselt võrratu palav Mehhiko

Oktoobris sai perega võetud ette pikem reis Mehhikosse Jukatani poolsaarele. Jah, tänavu viinakuul, mitte mullu. Koroonaviiruse teine laine hakkas just pead tõstma ja lennuliiklus oli nii kaootiline, et isegi kindlustusfirmad olid käega löönud – kui lähete, siis omal vastutusel.

«Te olete ikka hullud küll!»

Tuletagem meelde, et oktoobris oli just Ladina-Ameerikas maailma kõige suurem koroonaviiruse nakkuskordaja. Enamik tuttavaid reisiplaani kuuldes lihtsalt naeris ja mõnigi ütles: «Olete ikka hullud küll.» Aga tung eksootilisse Mehhikosse oli nii suur, et kohkuma ei pannud isegi mitte Cancuni lennu tühistamine. Sai palutud lennufirmalt uut võimalikku lahendust, mida meile lahkelt ka võimaldati.