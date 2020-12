Elu ja surma küsimus: poliitikute kemplemine on noored murega üksi jätnud

On möödunud täpselt aasta päevast, mil sotsiaaldemokraadid andsid riigikogu menetlusse psühhiaatrilise abi seaduse muutmise eelnõu, mis on mõeldud abistamaks noori, keda vaevavad vaimse tervise probleemid. Seaduse vastuvõtmisel oleks piisavalt küpsel ja kaalutlusvõimelisel alla 18-aastasel noorel õigus küsida endale psühhiaatrilist abi. Praegu ei saa ta seda teha vanema või kohtu loata. Keegi ei kahtle, et vanem peaks lapse ravis osaline olema, kuid paraku on juhtumeid, kui vanema keeldumine või huvipuudus on tähendanud lapsele õigel ajal abita jäämist.