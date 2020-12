Anett on nähtus. Kõrva järgi pakuks, et selline mesine ja siidine soulihääl kuulub mõnele tõmmunahalisele, pool sajandit praktiseerinud artistile kusagil New Orleansi laval. Aga ei! Anett on vaid 27-aastane eesti lauljatar. Kuidas ta ometi nii küpselt kõlab? Millega ta «Eesti Laulul» rahvusvahelise žürii ära võlus? Samasugust muusikamaagiat saadab korda Aneti esimene kauamängiv «Morning After». Kuidas ta seda teeb? Anett lööb väga avameelselt kaardid lauale.



Võsu

Märtsis, kui eriolukord kehtestati, tundsin ootamatult, et on aeg kott kokku pakkida ja linnast minema pageda. Tulin paariks nädalaks Võsule. Selle kohaga on mul tugev side, olen siin lapsest saati suvitanud. Vahetult pärast Võsule tulekut kirjutasin siin ka loo «Lay Your Cards Down».

Tundsin, kui mõnusalt rahulik siin on, elutempo hoopis teine. Sain aru, et siin olen ma palju rohkem mina ise. Üksiolek oli nagu iseenda juurde jõudmine. Vajasin linnarütmile vaheldust.

Nii otsustasingi Võsule jääda, elan aasta ringi siin ja kirjutan muusikat.

London

London on andnud mulle avatuse ja julguse teha muusikas just seda, mis on päriselt minulik. Esimest korda läksin sinna 15-aastasena muusikakooli suvekursusele. Järgnevad kaks suve jätkasin samal kursusel ja 18-aastasena võtsin Eesti koolist puhkuse ja läksin aastaks laulmist õppima London Music Schooli. Eestis olid minu muusikalistel katsetustel mingil määral stiilipiirid ees, rütmimuusika eriala, see on limiteeritud. Kuid Londonis langesid kõik need piirid eest! Minu lauluõpetaja oli küll džässartist ja lähenes õpetamisele läbi džässi, mis on õige, annab tugeva tehnilise aluse. Džäss arendab väga kõrva ja see pole just kõige kergem žanr. Aga ma tundsin nii selgelt, et sealne õpe oli palju avatum eri stiilidele, see kogemus julgustas mind palju rohkem katsetama. Pani mind fakti ette, et pean iseseisvalt ära tundma, mis on see, mida ma ise muusikas öelda tahan, millest laulda ja kuidas. Puutusin Londonis kokku väga paljude muusikutega, kes on muusikaäris tänaseni tegevad, mitmetest said mu head sõbrannad, aga ülearu paljudega pole ma suhtlema jäänud. Sellest on pea kümme aastat juba möödas ka praeguseks – issand kui hirmus!

Anetil on taskus jazzlauljatariharidus Eestist ja lauluõpingud Londonis. Lisaks imelisele häälele oskab ta seda kasutada ning jõuda meistritasemele, kus «laulmine peab tulema loomulikult, voolama, pingutuseta». FOTO: Renee Altrov

New York

New Yorgist sai plaat «Morning Arter» tugeva tõuke. Minu mänedžer Liisi Voolaid tutvustas meid New Yorgis tegutseva helilooja ja produtsendi Ms Madliga (Madli Kents) mullu septembris. Ma ei liialda, öeldes, et see kohtumine oli albumi algust tähistav hetk! Olime mõlemad teisest kuulnud, tema mind laulmas, mina seda, kuidas ta end muusikaliselt väljendas. Klappisime kohe, kusjuures oleme ühel lainel ka inimestena, seda on raske isegi kirjeldada – koostöö oli nii orgaaniline!

Mina ja Madli oleme muusikutena mõlemad väga avatud katsetustele. Võin kirjutada väga isiklikest teemadest, panna iseennast mingi filtrita loomingu sisse. Luua tuleb hästi vabalt! Aga hinnata, mis välja tuli, ratsionaalselt. Mina ei kirjuta kunagi muusikat teadlikult valemisse, näiteks nii, et kaheksa takti ja siis peab kindlasti refrään tulema. Nautisin väga seda, et Madli suhtumine oli minu omaga nii sarnane – just parajalt vabadust ja ratsionaalsust.

Suhted

Minu muusika... jah, väga palju lugusid on suhetest kirjutatud. Olen öelnud ühe albumi kohta, et see on nagu pohmell pärast eriti halba lahkuminekut. Aga «Morning after» ei ole lahkuminekualbum. See on endaga kokkusaamise album. Plaadi suur esitluskontsert nihkus tänase olukorra tõttu 14.maile, aga tahan tuua selle isikliku plaadi Alexela kontserdimaja väärikale lavale, koos laiendatud koosseisu ja erikülalistega.

Plaadi nimilugu kujutab hetke pärast tormi. Istud rahulikult maha, vaatad tagasi ja mõtestad lahti, et mis see nüüd siis juhtus. Kokkuhakkamised ja lahkuminekud on ju osa meie kõigi elust ja see on tegelikult teekond iseendaks kujunemisel isiksusena. Suhted on tihtipeale iseennast matvad.Tahame nii väga teisele sobida, talle meele järele olla, et läheme tema nägu. Unustame, kes oleme endana.