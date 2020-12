Mees kodukontoris – mida kanda, et töö edeneks?

Tellijale

Siinsel Eesti moekaardil on meestele mõtlevate moemärkide read kahjuks küll mõnevõrra koondunud, kuid Sangar on tootevalikut hoopis laiendanud. «Tuli kohaneda olukorraga ja leida üles tooted, mis inimestel ka täna silma särama panevad,» ütleb Sangari tegevjuht Raul Saks eluterve optimismiga. Ja vähe sellest – naistelegi mõeldakse hoopis rohkem kui enne. Mida kanda kodukontoris?

Sangari tegevjuht Raul Saks kannab pintsärki – kõige mugavamat moeasja kodukontorisse. FOTO: Tiit Mõtus

Sama palju kui kodus töötajaid on ka eri riietusstiile. Kodus ei loe ju need need tavad, mis ettevõttes kehtivad. Mina soovitan isiklikust kogemusest end ka kodus mugavalt, kuid viisakalt riidesse panna. Kui ka ümbrus ei muutu, vajame me häälestuse muutust, et ühelt tegevuselt teisele üle minnes paremini keskenduda. Kõige lihtsam viis end häälestada, et eristada töö- ja puhkeaega, on kanda tööriietust.

Pane teksad jalga, särk selga ja istu arvuti taha. Töötamiseks sobib triiksärk väga hästi. Seda ei pea lõpuni kinni nööpima ega lipsu kaela siduma, aga mingid stiilipunktid tulevad kindlasti selge joonega kraestki. Triiksärgi ja T-särgi vahel on ka päris palju uusi võimalusi, mis tänase päeva ootustele vastavad.

Pehmed dressid mugavaks tegutsemiseks. FOTO: Tiit Mõtus

Mis need uued moeasjad on, mis just praegusesse aega sobivad?

Üks uus asi, mida kindlasti soovitan, on pintsärk. Selline paksemast, tugevamast materjalist ja väga mugav pealissärk neile, kes pintsakut kanda ei taha. Samas on see korraliku kraega, mansettidega, just piisavalt viisakas ja vaba – väga mõnus kihiline riietus. Meil juba aasta aega valikus ja mehed võtsid selle kohe omaks.

Trikotaažkangast triiksärgid on näiteks üks uuendusi, milles ühendatud mugavus ja viisakus.

Sangaris oleme enda jaoks avastanud kudumid – neid kantakse üha rohkem. Kvaliteetsest meriinolõngast, mugavad ja stiilsed kudumid sobivad meie kliimasse ning on mugavad nii kodus kui ka kontoris. Kanna kus tahad! See vahemik, mis jääb formaalse ja vaba aja rõiva vahele, ongi see, mida üritame täita.

Aja nägu: moesõu toimus maskides ning klassikalise triiksärgi asemel keskendub Sangar mugavamale rõivastusele kodukontorisse. FOTO: Tiit Mõtus

Miks ikkagi tööriided selga panna, kui keegi ei näe?

Riietuse valik on austusavaldus nii nende suhtes, kellega sa koos töötad, kuid ka enda vastu. Sa sisendad endale, et väärtustad ennast.

Pealegi on videokõnesid ja konverentse ju aina enam, vaata et iga päev. Sa ei taha ju pidžaamat kandes kaameras äripartneritele vastu vaadata! Ning oleks naeruväärne end kohtumise jaoks ümber riietama hakata.