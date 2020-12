Sportlaste elu USA ülikoolides: treeningud maskides, pidev testimine ja kojusõidu keeld

Korvpallur Ran Andre Pehka õpib ja mängib korvpalli California Ülikoolis, Davises. Pehkade korvpallidünastia noorim liige räägib, et võrreldes sügise algusega on reeglid muutunud karmimaks – suleti restoranid, niisama lõbutsemise eesmärgil kuskil käimine on rangelt mittesoovitatav. Maskikandmine on kohustuslik kõikjal.