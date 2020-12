Aasta 2020 hakkab lõppema. Aasta, mis pööras maailma pea peale, pahupidi ja üldse vussi. Kui väga ka ei oleks koroona-sõnast, -artiklitest ja -juttudest tüdinud, jääb Covid-19 selle aasta märgiks. Kas üleüldises segaduses võiks leida ka midagi head? Nii lähedalt, selle kõige keskel olles on raske vastust leida, aga tundub, et äkki isegi võib. Kui inimesed omavahel kokku saavad (ja vahel nad siiski saavad, hoolimata sellest, et on rangelt soovituslik vältida kõiki ebavajalikke kontakte), siis varem või hiljem pööravad nad oma jutu koroona peale. Ja mis selgub: kõik on kuidagi segaduses.