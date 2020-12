MTÜ Rannamänniku Kaitseks esindaja Kadri Kallaste teatel tulid vaidlusalustes luitemetsades alanud raietööd valdavale osale kogukonnast üllatusena, kuna raiele eelnenud teavituskoosolekute info jõudis väheste inimesteni. Kogukond soovib metsateadlaste seisukohtadele tuginedes, et rannaäärsed vanad männikud võetaks kaitse alla, kuna need on inimmõju suhtes ülitundlikud ja mets taastub seal väga pikkamisi.