Lehiste püüdis öelda, et nad on tulnud valest uksest, et sünnitama tuleb minna erakorralise meditsiini osakonna kaudu. Aga mees vastas, et sinna nad enam ei jõua. Lehiste haaras telefoni ja ütles kiire teate edasi erakorralise meditsiini brigaadile, võttis rulaatori – ta on liikumispuudega inimene –, ja kiirustas vaatama, mis tulijatest sai, ning leidis sünnitaja naiste tualeti ukse tagant.