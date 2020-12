Signe Kivi: eestikeelne haridus kõigile

Esmaspäeval, 7. detsembril, tuleb riigikogus taas arutusele ühtsele eestikeelsele haridusele ülemineku eelnõu. Ma arvan, et paljud lugejad on harjunud, et elame Eestis kahes paralleelses keele- ja meelemaailmas, sest mis seal ikka, saame hakkama, nagu oleme siiani saanud, ja hoidku jumal selle eest, et püüame vägisi oma riigikeelset hariduskorraldust – 30 aastat pärast iseseisvuse taastamist – kellelegi peale suruda! Just selle eest hoiatas mind endine kolleeg ja eluaegne poliitik, kui tema pärimisele oma tegemiste kohta parlamendis vastasin.