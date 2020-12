Edgar Kaskla: Trumpi viimased katsed presidendiks jääda

Massimeedia, sh ajakirjandus, kuulutas 7. novembril võitjaks Joe Bideni ning Donald Trump oli veendunud, et on tehtud massiivselt sohki, pidades võimatuks, et Bidenile laekus üle 80 miljoni hääle, mis ületas USA presidendivalimise häälerekordi. Aga isegi vahe Bideni ja Trumpi vahel on piisavalt suur (51–47 protsenti) ning häälte arvu vahe on umbes kuus miljonit, mis on suurem kui 2008. aastal, kui valiti tagasi Barack Obama ja kaotas Mitt Romney. Bideni võit oli märksa suurem kui Trumpi võit Hillary Clintoni üle neli aastat tagasi. Miks siis ei taha Trump tunnistada, et kaotas?