Andrus Karnau: uued maksud toovad investeeringud

Peaaegu iga kuu tuleb Eesti eri otstest teateid selle kohta, et kohalikud omavalitsused on suurte tööstusinvesteeringute suhtes ükskõiksed või suisa nende vastu. See pole ime, sest miks peaks vallavanem või linnapea tahtma kodukanti tehast või tuuleparki, – paratamatult muudab tootmisettevõte harjumuspärast elukeskkonda ja ärritab valijaid.