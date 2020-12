Tartumaa spordi lühiuudised

Tartu maraton toimub iga ilmaga

Tänase seisuga on Tartu maratonini aega jäänud veidi üle kahe ja poole kuu ning korraldajad on veendunud, et maraton toimub iga ilmaga. Kui varem on selle küsimärgi alla seadnud lume puudumine, siis tänavu lisavad pinget koroonapiirangud.

Kevade ja suvega õppisid klubi Tartu Maraton ürituste eestvedajad, kuidas koroonaviirusest hoolimata ohutult spordivõistlusi korraldada. Esimest korda on võimalik Tartu maratonil osaleda virtuaalselt ja valikusse lisandub uus, lühem distants ehk 16 kilomeetrit. See toimub 14. veebruaril samal ajal Tartu teatemaratoni ja avatud raja sõiduga ning rada saab läbida nii klassikalises kui ka vabas tehnikas. «Oleme mitu aastat otsinud lahendust, kuidas saaksime juurde liita veel ühe lühema distantsi vähem kogenud suusasõprade jaoks, kuid põhipäeval samal rajal tuhandete pikematel distantsidel suusatajatega ei olnud see võimalik,» selgitas maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Ta julgustas osalejaid ennast kirja panema. «Registreerimisega loob inimene mõjusa eesmärgi ja stiimuli, mis motiveerib teda iga päev rohkem liikuma, et maratonipäeval kehaliselt valmis olla,» ütles Kelk. TPM

Mäesuusataja Juhan Luik tuli Soomes poodiumile

Eesti mäesuusa rahvuskoondisesse kuuluv Juhan Luik saavutas teisipäeval Soomes Suomu suusakeskuses FISi võistlusel slaalomis teise koha, edestades tugevaid Soome ja Saksamaa koondise sportlasi.

Esimese võistlussõidu järel oli eestlane kolmandal kohal, teises sõidus sai ta päeva kiireima aja ning saavutas kokkuvõttes teise koha. «Hea meel on näha, et hooaja ettevalmistus on olnud tugev ja liikunud õiges suunas. Nii tugevas konkurentsis on see väga positiivne tulemus ja selle emotsiooni pealt on järgmisi starte väga hea teha,» ütles Juhani Luige koduklubi Tartu Slalom treener Ranek Koni.